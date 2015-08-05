В одном из баров Одессы произошел сильный пожар - СМИ

Как сообщили изданию Таймер очевидцы, пожар начался с громкого хлопка, вслед за которым вспыхнуло сильное пламя.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, хотя помещение сильно пострадало.

Издание также добавляет, что в тот момент в Лузановке находились также активисты «Совета общественной безопасности» и «Автомайдана».

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 3 августа, около 3:18 часов утра в Одессе прогремел очередной взрыв. Объектом на этот раз стал штаб "Самообороны Одессы" по адресу ул. Канатная, 35