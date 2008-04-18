Ющенко объяснил, почему отменил решение правительства по земельным акционам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не поддерживает создание правительством «монополиста, который изо всех сел Украины будет продавать землю». Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он объяснил, по каким основаням приостановил установленный правительством порядок проведения земельных аукционов. «Я не могу поддержать, если правительство опять делает монополиста, который из всех сел Украины будет продавать землю», - сказал В.ЮЩЕНКО, сравнив возможные последствия внедрения этого решения Кабинетом Министров с ситуацией, которая существовала с государственными закупками, организованными вокруг Тендерной палаты.

Президент выступает за то, что в государстве должен быть «единый порядок, но много участников» земельных отношений.