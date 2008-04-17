В Москве умер известный поэт-песенник, автор ”Комарово” и ”Погода в доме”
14:15, 17 апреля 2008Общество
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Исполнители - Шульженко, Пугачева, Кобзон
В Москве на 85-м году жизни скончался известный поэт-песенник Михаил Танич.
Как передает ИТАР-ТАСС, он умер в Боткинской больнице.
М.Танич сотрудничал со многими известными советскими композиторами и ведущими артистами эстрады, театра и кино. Его песни исполняли Клавдия Шульженко, Алла ПУГАЧЕВА, Иосиф КОБЗОН, Муслим МАГОМАЕВ, Эдита ПЬЕХА и многие другие. Среди самых популярных его работ - "Что тебе сказать про Сахалин?", "На дальней станции сойду", "Проводы любви", "Комарово", "Погода в доме".
М.Танич родился в Таганроге. Он был участником Великой Отечественной войны.
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