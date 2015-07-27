Вооруженные бойцы скандальной роты "Торнадо" находятся под Киевом - Матиос

Об этом заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире "5 канала".

По его словам, бойцы "Торнадо" с оружием находятся в Боярке под Киевом.

"Я не понимаю, что делает сейчас рота "Торнадо", вооруженная, под Бояркой?! Прямо под Киевом есть много вооруженных людей, не расформированных... Где министр внутренних дел, почему он не может проследить за выполнением своего приказа?!" - заявил главный военный прокурор.

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По его словам, показания бойцов "Торнадо" об их борьбе с контрабандой могут быть противоречивыми.

"Они будут рассказывать о своей борьбе с контрабандой... И они не могут отличить пуговицу от спички, не говоря уже о том, чтобы отличить контрабанду от нарушения таможенных правил", - заявил Матиос.

Ранее сообщалось о том, что роту "Торнадо" расформировали, а ее командира подозревают в тяжких преступлениях.