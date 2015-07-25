США осенью начнут подготовку украинских военных - Госдеп

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, тренировка украинских военнослужащих будет проводиться недалеко от польской границы и станет дополнением к программе подготовке бойцов Национальной гвардии.

Он отметил, что они являются частью долгосрочного сотрудничества Вашингтона с Киевом и организованы по инициативе властей Украины.

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Тонер также добавил, что за год США выделили на поддержку вооруженных сил 244 миллиона долларов.

Поставки летального оружия Украине он снова исключил.

Ранее УНИАН сообщал, что инструкторы Вооруженных сил Канады в течение почти двух лет будут тренировать украинских военнослужащих. Эта подготовка будет происходить в формате совместной программы учений, основная часть которых пройдет на территории Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине.