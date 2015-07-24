Корбан выступил за легализацию добровольческих батальонов

«То, что произошло в Мукачево – это следствие действий власти и ее отношение к ребятам. Это следствие бездеятельности власти относительно контрабанды, краж и "крышевания", которое происходит не только в Мукачево», – сказал Г.Корбан в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, добровольцев необходимо легализовать в соответствии с лучшими мировыми образцами. «Мы давно призываем легализовать добровольческое движение – по примеру Эстонии, и чтобы это было оформлено соответствующим законом. И тогда подобные ситуации не будут повторяться», – сказал Г.Корбан.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что не все представители добровольческих батальонов согласились войти в состав Министерства обороны, чем нарушают украинское законодательство.