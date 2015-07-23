ГПСУ обнародовала снятое с самолета видео янтарных копей
Пограничная авиация во время мониторинга участков возможных мест добычи "солнечного камня" зафиксировала очередные места, где злоумышленники организовали незаконные янтарные копи.
Обследовав 720 квадратных километров тыловых участков приграничных контролируемых районов на участках Луцкого и Житомирского отрядов экипаж самолета «Diamond» выявил 6 мест незаконной добычи янтаря близ н.п. Обище, Замисловичи (Житомирская область) и Дубровица, Дроздынь, Белое, Каноничи (Ривненская область), сообщает пресс-служба ГПСУ.
Читайте такжеВ Житомирской области из-за незаконной добычи янтаря повреждено почти 200 га земельПроведено документирование места незаконной добычи янтаря и направлено сообщение во взаимодействующие органы. На данном направлении выставлены дополнительные пограничные наряды, продолжается проверка и установление лиц, которые причастны к противоправной деятельности.
Напомним, министерство экологии и природных ресурсов Украины отозвало все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году.