ГПСУ обнародовала снятое с самолета видео янтарных копей

Обследовав 720 квадратных километров тыловых участков приграничных контролируемых районов на участках Луцкого и Житомирского отрядов экипаж самолета «Diamond» выявил 6 мест незаконной добычи янтаря близ н.п. Обище, Замисловичи (Житомирская область) и Дубровица, Дроздынь, Белое, Каноничи (Ривненская область), сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте такжеВ Житомирской области из-за незаконной добычи янтаря повреждено почти 200 га земельПроведено документирование места незаконной добычи янтаря и направлено сообщение во взаимодействующие органы. На данном направлении выставлены дополнительные пограничные наряды, продолжается проверка и установление лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

Напомним, министерство экологии и природных ресурсов Украины отозвало все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году.