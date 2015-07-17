Депутат Ланьо пытался выехать из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий в Мукачево сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

Однако, по его словам, Ланьо добровольно передумал покидать территорию Украины. “В пункте пропуска Тиса была проведена проверка документов, идентификация личности. Депутат передумал, и вернулся обратно на территорию Украины”, - сказал заместитель председателя Госпогранслужбы.

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Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после инцидента скрываются в лесу на Закарпатье.