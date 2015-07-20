Появилось еще одно видео первых минут после катастрофы рейса MH17

На Youtube появилось еще одно видео первых минут после катастрофы рейса "Малазийских авиалиний" MH17, сбитого 17 июля 2014г. над территорией Донбасса пророссийскими боевиками.

На видео зафиксированы горящие обломки самолета, а очевидцы наблюдают большое количество тел погибших пассажиров. Читайте такжеКак это было: первые сообщения и версии падения рейса MH17 Как сообщало УНИАН, журналисты News Corp Australia опубликовали кадры, снятые самими боевиками на месте крушения Боинга сразу после трагедии.

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