Появилось еще одно видео первых минут после катастрофы рейса MH17

04:36, 20 июля 2015
Общество
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На Youtube появилось еще одно видео первых минут после катастрофы рейса "Малазийских авиалиний" MH17, сбитого 17 июля 2014г. над территорией Донбасса пророссийскими боевиками.

REUTERS

На видео зафиксированы горящие обломки самолета, а очевидцы наблюдают большое количество тел погибших пассажиров.

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Как сообщало УНИАН, журналисты News Corp Australia опубликовали кадры, снятые самими боевиками на месте крушения Боинга сразу после трагедии.

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