Милиция задержала водителя, который совершил наезд на директора Одесского кинофестиваля - Саакашвили

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской Областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

«Нашли машину, которая наехала на директора кинофестиваля и задержали водителя. Сейчас возбуждаются дела на милиционеров, которые хотели замять дело. Браво Лорткипанидзе! И так должно быть каждый раз!», - говорится в сообщении.

Знайшли машину, яка наїхала на директора кінофестивалю і затримали водія. Зараз порушуються справи на міліціонерів, які ... Posted by Mikheil Saakashvili on Sunday, July 19, 2015

Как сообщал УНИАН, неизвестные на автомобиле ночью сбили директора Одесского международного кинофестиваля и на глазах у милиционеров скрылись с места происшествия.

«Местные милиционеры с первой минуты начали скрывать детали происшествия и заметать следы. Так как это всегда происходило в прошлом. И я, и начальник УВД очень серьезно настроены. Мы найдем преступника, а этих коррумпированных милиционеров посадим вместе с ним на скамью подсудимых. Не позволим отмазать, как это всегда происходило с мажорами до сих пор», - отметил Саакашвили.