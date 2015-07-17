В годовщину катастрофы МН17 украинцы принесли цветы к посольству Нидерландов (фоторепортаж)

Также сегодня посольство России в Киеве забросали бумажными самолетами с именами жертв катастрофы "Боинга". Инициаторами выступила российская общественная организация «Открытая Россия».

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

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Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия продолжает спекуляции относительно катастрофы MH-17 и выступает против этого предложения.