Нидерланды благодарны украинскому народу за сочувствие - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время чествования памяти жертв MH17 и возложения цветов народными депутатами Украины перед посольством Нидерландов в Киеве.

"В прошлом году, когда случилось это трагическое событие, народ Украины принес сюда море цветов. Также пришел президент, он преклонил свои колени и молился. И это сочувствие, оно скрижалями выписано в сердцах коллективной памяти народа Нидерландов. И сегодня мы снова имеем дружеские соболезнования украинского народа и членов парламента, и я взволнован, и я благодарен, и передам эти соболезнования своему правительству и моему народу", - сказал посол.

В свою очередь, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины Юрий Луценко отметил, что предварительные данные расследования указывают на применение именно российской военной техники, которая привела к этой трагедии.

Луценко уверен, что рано или поздно, международный трибунал будет создан и привлечет к ответственности всех военных преступников.

"Мы глубоко убеждены, что высшее руководство России, который отдавало преступный приказ о вторжении в Украину, которое привело к невинным жертвам среди украинского населения, украинских военных, среди мирного населения многих стран мира, как в данном случае с самолетом, рано или поздно высшее военное руководство России и исполнители их преступных приказов будут на скамье подсудимых международного трибунала", - подчеркнул Луценко.

Читайте такжеОпубликованы кадры первых минут после трагедии MH17: боевики копаются в вещах погибших и фотографируются (фото, видео)

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия выступает против этого предложения.