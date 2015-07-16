Путин подключился к увиливанию России от международного трибунала по МН17

Как сообщает пресс-служба Кремля, в четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил Путину.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ход расследования крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на территории Украины.

Как отмечается, Путин высказался против организации международного трибунала по расследованию крушения МН17.

"Путиным подробно разъяснена российская позиция относительно преждевременности и контрпродуктивности инициативы ряда стран, включая Нидерланды, по учреждению международного трибунала для уголовного преследования лиц, ответственных за уничтожение малайзийского авиалайнера", - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, акцентировано, что для "принятия решения о судебных механизмах и привлечении к наказанию виновных в этом преступлении необходима активная работа по завершению международного расследования, которое должно быть тщательным и объективным, носить независимый и всесторонний характер - в полном соответствии с положениями резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, принятой 21 июля 2014 г. по инициативе России".

По информации пресс-службы, "при этом обращено внимание на недопустимость "вбросов" в СМИ разного рода версий, носящих откровенно политизированный характер".

Напомним, 9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.



