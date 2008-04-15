Третьяков считает, что хозяева СМИ не должны прятаться за оффшорами

Народный депутат от НУ-НС, совладелец холдинга «Главред-УНИАН» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что акционеры СМИ должны стать публичными.

Об этом А.ТРЕТЬЯКОВ сказал в интервью «Телекритике».

Он сообщил, что будет инициировать принятие закона, который обяжет СМИ называть своих акционеров.

«Как народный депутат, считаю, что следует принять закон, который обяжет СМИ «засветить» имена своих акционеров – и не в виде оффшорных компаний, а реальных людей», - сказал он.

А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что, например, до сих пор никто не знает, кто же является непосредственным владельцем канала «Интер».

Он напомнил, что в начале августа 2007 года руководители холдинга «Главред-УНИАН» вышли на пресс-конференцию, открыто заявив о том, кто является учредителем.

«Считаю, что пример «Главреда» - с одной стороны это прецедент, когда были названы имена собственников, с другой стороны – это позитивный шаг к цивилизованному обществу»,- сказал он.

По мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, решая вопрос о публичности акционеров СМИ, нужно начинать с себя. «Я начал с себя, и теперь логично, что буду публично призывать всех собственников «раскрыть карты», - сказал он.

Депутат считает, что страна должна жить по публичным правилам – тогда все станет гораздо проще. «На месте Нацсовета я бы не допускал к конкурсу компании, о которых ничего неизвестно, хотя законодательно это и не отрегулировано. Я понимаю, что это вопрос, в первую очередь, не к Нацсовету, а к законодателям. Буду пытаться как можно быстрее инициировать такие законодательные изменения в Верховной Раде», - добавил он.