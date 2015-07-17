СБУ задержала участника группировки "Сомали" по прозвищу "Кащей"
09:54, 17 июля 2015Общество
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Служба безопасности Украины задержала жителя пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области по прозвищу "Кащей" - участника незаконного вооруженного формирования "Сомали".
Открыто уголовное производство (создание террористической организации) / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, "Кащей" принимал активное участие в боевых действиях близ Донецкого аэропорта.
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Получив ранение, несовместимое с дальнейшим участием в боевых действиях, злоумышленник вернулся на украинскую территорию с задачей наладить сбор и передачу информации о местах дислокации и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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