СБУ задержала участника группировки "Сомали" по прозвищу "Кащей"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, "Кащей" принимал активное участие в боевых действиях близ Донецкого аэропорта.

Читайте такжеГлава МВД в Донецкой области: установлены личности группировки "Сомали", орудующей на Донбассе

Получив ранение, несовместимое с дальнейшим участием в боевых действиях, злоумышленник вернулся на украинскую территорию с задачей наладить сбор и передачу информации о местах дислокации и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.