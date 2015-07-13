Генштаб настоятельно просит молчать о перемещении украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"В стране введен особый период. Продолжается антитеррористическая операция. Ее проведение требует постоянного перемещения военной техники и личного состава, передислокации подразделений и частей, других мероприятий. Просим быть ответственными и не распространять информацию о движении военной техники по территории Украины. Информация о перемещении личного состава и техники не зря является информацией с ограниченным доступом", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ настоящее время в зоне АТО находятся свыше 64 тысяч военнослужащих ВСУ - Порошенко

Также сказано, что Вооруженные Силы Украины действуют исключительно в правовом поле и направляют свои усилия на обеспечение территориальной целостности страны и неприкосновенности наших границ.