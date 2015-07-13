Генштаб настоятельно просит молчать о перемещении украинских военных
Генеральный штаб Украины настоятельно призывает не распространять информацию о перемещении украинских военных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"В стране введен особый период. Продолжается антитеррористическая операция. Ее проведение требует постоянного перемещения военной техники и личного состава, передислокации подразделений и частей, других мероприятий. Просим быть ответственными и не распространять информацию о движении военной техники по территории Украины. Информация о перемещении личного состава и техники не зря является информацией с ограниченным доступом", - сказано в сообщении.
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Также сказано, что Вооруженные Силы Украины действуют исключительно в правовом поле и направляют свои усилия на обеспечение территориальной целостности страны и неприкосновенности наших границ.