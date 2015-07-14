Во Львове прогремел взрыв возле отдела милиции: тяжело ранен один милиционер (фото)
Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате детонирования растяжки при открытии дверей участкового пункта работником милиции.
Во Львове сегодня, около 9.00, произошел взрыв в участковом пункте милиции на улице Плуговая, 8 (Железнодорожный район).
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции.
Он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
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Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате детонирования растяжки при открытии дверей участкового пункта работником милиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На место выехало руководство ГУ МВД Украины во Львовской области. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.