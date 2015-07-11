Под Славянском от взрыва погиб мужчина, его жена ранена
12:47, 11 июля 2015Общество
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Взрыв произошел в карьере в поселке Райгородок
Обстоятельства происшествия выясняются / mil.gov.ua
В Славянском районе Донецкой области в результате взрыва погиб мужчина, его жена ранена.
Как сообщили в облуправлении МВД, взрыв произошел в карьере в поселке Райгородок.
"Семейная пара обнаружила взрывоопасный предмет, в результате манипуляций с ним предмет взорвался. Мужчина 1977 года рождения погиб на месте. Его жена 1978 года рождения с осколочными ранениями конечностей доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Вещественные доказательства с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу, обстоятельства происшествия выясняются.
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