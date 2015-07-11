Под Славянском от взрыва погиб мужчина, его жена ранена

В Славянском районе Донецкой области в результате взрыва погиб мужчина, его жена ранена.

Как сообщили в облуправлении МВД, взрыв произошел в карьере в поселке Райгородок.

"Семейная пара обнаружила взрывоопасный предмет, в результате манипуляций с ним предмет взорвался. Мужчина 1977 года рождения погиб на месте. Его жена 1978 года рождения с осколочными ранениями конечностей доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу, обстоятельства происшествия выясняются.