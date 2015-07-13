В Одессе завтра продлят работу общественного транспорта в связи с матчем "Шахтер"-"Динамо"

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, в связи с проведением матча за Суперкубок Украины между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) в ночь с 14 на 15 июля работа некоторых маршрутов городского транспорта будет продлена до 01.00.

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В частности, продлят работу автобусы общего пользования 15-ти маршрутов, троллейбусы двух маршрутов и один трамвайный маршрут.

Стадион «Черноморец», на поле которого состоится матч, находится в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в 21.00 на стадионе «Черноморец» состоится футбольный матч за Суперкубок Украины между ФК «Динамо» и ФК «Шахтер». Общественный порядок во время футбольного матча будут охранять около 1,2 тыс. правоохранителей.