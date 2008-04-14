Смотреть заседания Верховной Рады - наивысшее проявление мазохизма?

Львов пополнился еще одним памятником. Уроженец города, австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох появился во весь рост на центральной улице города, возле одноименного кафе, передает 5 канал. Именно от имени известного львовянина – мать которого была украинкой, весь мир узнал о мазохизме – получении сексуального наслаждения от физических страданий и унижения.

Физических страданий в новом заведении, несмотря на название, не предлагают, хотя заказать кнут или наручники здесь можно. Стены оформлены цитатами из произведений Мазоха, а меню наполнено необычными названиями, - со слов шеф-повара чрезвычайно полезными.

На экране телевизора - заседание Верховной Рады, правда без звука. Организаторы говорят - это наивысшее проявление мазохизма. Все остальное довольно прилично - кто хочет увидеть эротизм - увидит, кто не хочет - может спокойно выпить кофе.

Памятник Мазоху создали во весь рост писателя - метр семьдесят. Организаторы говорят, бронзовый Мазох скрывает в себе интригу.

Александр Ваврищук, 5 канал: "Памятник Мазоху во Львове внешне достаточно приличный, однако неожиданности скрыты внутри скульптуры, так заглянув в небольшое окошечко на груди австрийского писателя можно пересмотреть эротичные картинки, а засунув руку в левый карман господина Мазоха можно там что-то нащупать. Не каждый осмеливается, но говорят это к счастью".

Памятник мгновенно стал популярным. В настоящее время к Мазоху приходят фотографироваться практически все гости города. А авторы проекта говорят – уже работают над новыми идеями - ведь во Львове родились многие выдающиеся люди.