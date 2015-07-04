Ночью в Сумах прогремел взрыв в офисе одной из политических партий, милиция заявляет о теракте (фоторепортаж)

В городе Сумы ночью произошел взрыв в офисе партии «Батькивщина». Правоохранители квалифицируют произошедшее как теракт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Сумской области.

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"В 2:55 в дежурную часть Сумского городского отдела милиции поступил анонимный звонок с сообщением , что в офисе партии «Батькивщина» произошел взрыв. Милиционеры, которые выехали на место происшествия констатировали, что человеческих жертв нет, а взрывной волной внутри помещения снесло перегородки, стекло и дверь, из дома посыпались некоторые окна", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники СБУ, УМВД, прокуратуры. Работниками СБУ решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.1 ст.. 258. «Теракт» .