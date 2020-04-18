Зеленский накануне Пасхи: когда мы остаемся дома – это единение ради врачей (видео)
Президент Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать карантин и не покидать дома во время празднования Пасхи.
Об этом он заявил в праздничном обращении к гражданам.
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«Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре», – сказал он.
Зеленский отметил, что «Пасха – это праздник единения. И сегодня вся наша страна объединена одним большим желанием – выйти на улицу. Понимаю, как это, потому что сам с утра и до вечера сижу в кабинете».
«Помните, как родители в детстве не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть, а забота», – убеждает президент.
Он добавил, что когда мы все «остаемся дома, это действительно единение. Единение ради врачей, здоровье нашей нации, а значит – ее будущего».
«Давайте помнить Нагорную проповедь Христа: не стоит выставлять свою праведность напоказ. Самая сильная вера – вера в нашем сердце», – напомнил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.