В Харькове произошел взрыв в студгородке

Как сообщил источник в правоохранительных органах, место взрыва было обнаружено возле общежития одного из вузов города на улице Целиноградской, 48.

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По словам собеседника, диаметр воронки в земле - около 60 см, глубина - около 30 см.

"Что это было: или кто-то что-то неудачно взорвал, или еще что-то, - непонятно", - сказал он.

В результате взрыва выбиты несколько окон в здании общежития. Уголовное производство по этому факту не открывалось, продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

По словам другого источника, частей взрывных устройств или боеприпасов на месте взрыва не обнаружено. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью информация о взрывах в Харькове поступила от пользователей социальных сетей. В милиции начали проверку сообщения о взрывах.