Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком

Иван Вакарчук будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля.

В воскресенье, 5 апреля, в Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове состоялось прощание с бывшим ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, экс-министром образования Иваном Вакарчуком, который скончался 4 апреля после болезни на 73-м году жизни.

Как сообщает Радио Свобода, прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. В храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Также зажечь лампадку в память Ивана Вакарчука можно было и возле университета имени Ивана Франко. Здесь на столике выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.

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На львовской ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука, который был удостоен в 2010 году звания "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

Иван Вакарчук будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.

Как сообщал УНИАН, Иван Вакарчук умер в субботу, 4 апреля, в возрасте 73 лет после болезни.

Справка УНИАН. Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года. В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского национального университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2007-2010 годах возглавлял Министерство образования Украины.

Отец лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.