Умер бывший ректор Львовского университета Иван Вакарчук (видео)

Ивану Вакарчуку было 73 года.

Бывший ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко, экс-министр образования Иван Вакарчук скончался сегодня в возрасте 73 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын умершего, певец Святослав Вакарчук.

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"Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа и отца, и деда... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и сердцем завоевывал нашу независимость, а потом по кирпичику строил родное государство... Не стало выдающегося ученого... Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха... Не стало настоящего учителя. Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей... Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить... С Богом...", - написал он.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Вечная память", - написал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

О причинах смерти не сообщается.

Справка УНИАН. Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года. В 1990-2007 и 2010-2013 годах был ректором Львовского национального университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2007-2010 годах возглавлял Министерство образования Украины.

Отец лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.