Закарпатье отрапортовало о провале пятой волны мобилизации - план выполнили лишь на 44%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. военного комиссара Закарпатского областного военного комиссариата Олег Винницкий сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде.

По его словам, во время 5-й волны мобилизации, которая началась в Украине с 10 апреля по 18 июня, в области было мобилизовано менее 400 человек. «Подлежали мобилизации 800 человек, 2100 повесток было вручено, прибыли в комиссариаты 1700 человек, врачебную комиссию прошли более 1200 человек, из них больше половины признали непригодными или отправили на дополнительное медобследование», - добавил комиссар.

Он отметил, что в целом плановая задача 5-й волны мобилизации выполнена на неполных 44%. «Это – один из худших показателей в Украине», - уточнил Винницкий.

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Как прозвучало на пресс-конференции, Закарпатье по этому показателю «третье снизу».

Комиссар также сообщил: «Есть ряд причин, почему так произошло. Но те, кто скрывается от вручения повесток, совершенствуют свои методы. Не впускают в квартиры, скрываются. Не достаточно работают председатели сельских советов и тому подобное".

По информации Винницкого, в рамках 6-й волны мобилизации в Закарпатской области должны призвать 1100 военнообязанных, в том числе 100 офицеров.

Как сообщал УНИАН, шестая волна мобилизации началась 19 июня и продлится до 17 августа.