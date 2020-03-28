Ритуальные службы Киева проинформировали о дезинфекционных и противоэпидемических мерах в случае смерти человека от коронавируса

О запрете проведения ритуальных мероприятий речь не идет.

Ритуальные службы в Киеве проинформированы о необходимых дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий в случае подтверждения смерти человека от коронавируса.

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Об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе КГГА.

«К сведению ритуальных служб доведено распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на уровне государства Виктора Ляшко. Оно является обязательным только в случае смерти именно от коронавирусной болезни, случаи чего в городе Киеве пока не зафиксированы», - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он также добавил, что распоряжением предусмотрен ряд дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий. О запрете проведения ритуальных мероприятий речь не идет.

Как сообщал УНИАН, 23 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве разработали инструкцию по захоронение людей, умерших в результате осложнений COVID-19.

Ляшко рекомендовал уменьшить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, а также избегать прощальных поцелуев умершего.

По состоянию на утро 28 марта, у 74 человека в Киеве подтвержденный диагноз COVID-19.