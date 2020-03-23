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В Ривном останавливают общественный транспорт

13:38, 23 марта 2020
Общество
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Общественный транспорт не будет курсировать с четверга / фото troleybusrivne.pp.ua

Отдельный транспорт будет курсировать только для того, чтобы доставлять на работу работников критической инфраструктуры.

В Ривном с 26 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Ривненского горисполкома, такое решение 23 марта принято на заседании специальной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, транспорт будет курсировать только для того, чтобы доставлять на работу работников критической инфраструктуры. Каким образом это будет осуществляться, пока информации нет.

Кроме того, с 24 марта вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками. Детям в возрасте до 14 лет находиться в городе без родителей запрещается.

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