В Ривном останавливают общественный транспорт

Отдельный транспорт будет курсировать только для того, чтобы доставлять на работу работников критической инфраструктуры.

В Ривном с 26 марта приостанавливается работа общественного транспорта

Отдельный транспорт будет курсировать только для того, чтобы доставлять на работу работников критической инфраструктуры.

В Ривном с 26 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Ривненского горисполкома, такое решение 23 марта принято на заседании специальной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, транспорт будет курсировать только для того, чтобы доставлять на работу работников критической инфраструктуры. Каким образом это будет осуществляться, пока информации нет.

Кроме того, с 24 марта вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками. Детям в возрасте до 14 лет находиться в городе без родителей запрещается.