На Днепропетровск налетел мощный ливень, улицы города затопило (фото)

В пятницу, 19 июня, ливень с грозой обрушился на Днепропетровск и за час успел затопить центр города. Социальные сети переполнены фотографиями морской стихии, передает 112.ua.

Улицы Плеханова, Миронова, Ленина, низ проспекта Кирова оказались затоплены внезапным ливнем. Местные жители сообщают о подтоплении некоторых магазинов и ТРЦ в центре города.

На фотографиях видно, как водители и пешеходы в прямом смысле преодолевают водные преграды в местах подтоплений дорог.

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Кроме того, очевидцы сообщали, что на Новом Мосту в обе стороны - пробка, по предварительным данным, произошло два дорожно-транспортных происшествия. Подробности уточняются.

Напомним, ранее Луцк накрыл сильный ливень. Улицы города стояли почти по колено в воде, а автомобили буквально "плыли" по затопленной дороге. Также мощный ливень затопил центральные улицы Черновцов. На время ливня в областном центре было приостановлено движение электротранспорта на всех маршрутах.

А в Харькове за час ливня в ночь на 18 июня выпала полумесячная норма осадков, в городе затопило дороги и некоторые объекты инфраструктуры.