Луцк накрыл сильный ливень (фоторепортаж)
14:36, 15 июня 2015Общество
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В результате сегодняшнего сильного ливня улицы Луцка стоят в воде.
Луцк пострадал от сильного ливня / facebook/Оксана Прокопчук
Об этом передает ТСН со ссылкой на пользователей соцсетей.
Как видно на фото местных жителей Луцка, улицы города стоят почти по колено в воде, а автомобили буквально "плывут" по затопленной дороге.
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По данным пользователей соцсетей, сильный дождь с грозой накрыл Луцк сегодня днем.
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