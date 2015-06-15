Луцк накрыл сильный ливень (фоторепортаж)

Об этом передает ТСН со ссылкой на пользователей соцсетей.

Как видно на фото местных жителей Луцка, улицы города стоят почти по колено в воде, а автомобили буквально "плывут" по затопленной дороге.

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По данным пользователей соцсетей, сильный дождь с грозой накрыл Луцк сегодня днем.