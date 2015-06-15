Мощный ливень затопил центральные улицы Черновцов (фоторепортаж, видео)

В Черновцах в результате сильного ливня, который начался сегодня около 16.00 и продолжается до сих пор, затоплены несколько центральных улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.00 затопило улицы Героев Майдана, проспект Независимости, проспект Комарова, частично Хотинскую и другие улицы. В некоторых местах глубина воды достигает до полуметра.

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Как сообщили УНИАН в Черновицком городском совете, на время ливня в областном центре приостановлено движение электротранспорта на всех маршрутах. Движение троллейбусов будет возобновлено после ослабления ливневого дождя.