Мощный ливень затопил центральные улицы Черновцов (фоторепортаж, видео)
19:50, 15 июня 2015Общество
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В некоторых местах глубина воды достигает до полуметра.
Дождь продолжается в Черновцах до сих пор / vidido.ua
В Черновцах в результате сильного ливня, который начался сегодня около 16.00 и продолжается до сих пор, затоплены несколько центральных улиц.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.00 затопило улицы Героев Майдана, проспект Независимости, проспект Комарова, частично Хотинскую и другие улицы. В некоторых местах глубина воды достигает до полуметра.
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Как сообщили УНИАН в Черновицком городском совете, на время ливня в областном центре приостановлено движение электротранспорта на всех маршрутах. Движение троллейбусов будет возобновлено после ослабления ливневого дождя.
Видео Богдан Штефуник
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