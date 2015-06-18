На Харьков обрушился мощный ливень, затоплены улицы города (фото)

Об этом сообщает сообщает пресс-служба городского совета.

"По данным гидрометеоцентра, в отдельных районах города в течение часа в среднем выпала полумесячная норма осадков – около 30 мм", - сказано в сообщении.

По информации Департамента жилищного хозяйства, на придомовых территориях жилых домов города упало несколько деревьев и веток, было подтоплено несколько подвалов домов. В городе также на некоторых улицах были затопления.

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Ранее Луцк накрыл сильный ливень. Улицы города стояли почти по колено в воде, а автомобили буквально "плыли" по затопленной дороге.

Также мощный ливень затопил центральные улицы Черновцов. На время ливня в областном центре было приостановлено движение электротранспорта на всех маршрутах. Пострадал и Житомир - там в результате сильного ливня были затоплены центральные улицы.