На Харьков обрушился мощный ливень, затоплены улицы города (фото)

18:09, 18 июня 2015
Общество
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В Харькове за час ливня в ночь на 18 июня выпала полумесячная норма осадков, в городе затопило дороги и некоторые объекты инфраструктуры.

В городе среднем выпала полумесячная норма осадков

Об этом сообщает сообщает пресс-служба городского совета.

"По данным гидрометеоцентра, в отдельных районах города в течение часа в среднем выпала полумесячная норма осадков – около 30 мм", - сказано в сообщении.

По информации Департамента жилищного хозяйства, на придомовых территориях жилых домов города упало несколько деревьев и веток, было подтоплено несколько подвалов домов. В городе также на некоторых улицах были затопления.

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Ранее Луцк накрыл сильный ливень. Улицы города стояли почти по колено в воде, а автомобили буквально "плыли" по затопленной дороге.

Также мощный ливень затопил центральные улицы Черновцов. На время ливня в областном центре было приостановлено движение электротранспорта на всех маршрутах. Пострадал и Житомир -  там в результате сильного ливня были затоплены центральные улицы.

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