Суд избирает меру пресечения для подозреваемых в убийстве Бузины (фото)

Об этом сообщил в Facebook присутствующий в зале суда журналист Александр Рудоманов.

Под судом собралась немногочисленная группа людей, которые поддерживают подозреваемых.

По словам Рудоманова, Андрей Медведько заявил, что ни он, ни его родители не получали повесток в суд - его арестовали, "подрезав" на дороге машину.

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Медведько также пожаловался в суде на исчезновение во время обыска антиквариата из квартиры его девушки и заявил, что нашел под автомобилем "шайбу для пеленга".

На заседании присутствуют депутаты Игорь Луценко и Игорь Мосийчук, сообщают друзья Медведько на его странице в Facebook.

Адвокат подозреваемых требует отвода судьи.

Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля этого года.