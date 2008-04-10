В Полтавской области сожгли автомобиль и.о. главы РГА

Ночью в Полтавской области неизвестные подожгли служебный автомобиль и. о. председателя Чутовской райгосадминистрации, лидера фракции БЮТ в райсовете Михаила ХВОРОСТА.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом М.ХВОРОСТ сообщил сегодня журналистам в Полтаве.

М.ХВОРОСТ отметил, что на служебном автомобиле он ездит с работы и на работу из дома в селе Никифоровка. Авто ставит во дворе своего дома, где и случился поджег.

«Наша семья уже спала, когда во второй половине ночи во дворе взметнулся столб пламени. Благодаря тому, что машина стояла рядом с колодцем, огонь удалось погасить еще до приезда пожарных. Бензобак, в котором было 20 литров бензина, к счастью, не взорвался», - сказал М.ХВОРОСТ.

По его словам, поджог является «началом осуществления угроз с требованием уволиться и не возглавлять район», которые М.ХВОРОСТ получал в последнее время.

М.ХВОРОСТ, по его словам, сообщил об этих угрозах в СБУ.