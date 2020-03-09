Эксперт объяснил, почему не стоит ожидать массового потока украинских заробитчан в Германию

Главным требованием трудоустройства в Германии остается знание немецкого языка на уровне не ниже В1, что необходимо подтвердить сертификатом.

С 1 марта Германия открыла окно для трудоустройства граждан из стран вне Европейского Союза.

Эксперт по вопросам миграции Андрей Гайдуцкий в интервью для ZN.UA рассказал, что не стоит ожидать массовой иммиграции украинцев из Украины и соседних стран в Германию.

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Гайдуцкий сказал, что украинцы традиционно сильны в трех сферах работы за рубежом: ІТ-сектор, сфера услуг, строительство, а учитывая огромный опыт работы наших граждан в соседних странах, они могли бы занять хорошие вакансии в этих сферах в Германии.

"Именно об этом в декабре 2019 года правительство Меркель договорилось с представителями бизнес-сообщества и профсоюзов. Логично, что средства из бюджета не должны распыляться на такие программы, ведь мотивация по адаптации трудовых мигрантов — на стороне бизнеса и самих работников. Задача правительства заключается только в двух вещах: не допустить нелегальной иммиграции (в том числе нелегального трудоустройства), а также контролировать физическую и экономическую безопасность во время пребывания трудовых мигрантов в стране", - сказал эксперт.

"Во-первых, теперь можно приехать в Германию по специальной визе и начать искать работу прямо в стране, при этом нужно сдавать тест или показать сертификат на знание немецкого языка, а также иметь страховку и деньги для пребывания в стране (около 5 тысяч евро) на время поиска работы. Во-вторых, отменен принцип квот (теперь работодателю не надо два месяца ждать и доказывать, что он взял украинца, потому что не нашел сотрудника среди местного населения). В-третьих, отменен список "редких профессий", и теперь украинцы могут работать в любой сфере. В-четвертых, сегодня достаточно свидетельства о профтехобразовании, а для ІТ-шников и этот документ не нужен (правда, обязательным является наличие опыта работы более трех месяцев)", - добавил Гайдуцкий.

Однако эксперт говорит, что не стоит ожидать массовой иммиграции украинцев из Украины и соседних стран в Германию.

"Главным требованием остается знание немецкого языка на уровне не ниже В1, что необходимо подтвердить сертификатом. Однако очень малое количество украинцев знают его на достаточном уровне. Например, в Польше — это лишь 5% от украинцев, что работают в этой стране", - сказал Гайдуцкий.