"Дело украинских диверсантов": у Дудки диагностировали чесотку и язву - сын

Он также отметил, что на прошлой неделе защита подала кассационную жалобу на приговор.

У незаконно осужденного в оккупированном Россией Крыму по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки диагностировали чесотку и язву.

Как сообщил в Facebook его сын Илья Каверников, в телефонном разговоре отец рассказал ему, что его поместили в медблок колонии, а перед этим вывозили из колонии в больницу на обследование.

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"После пяти месяцев нестерпимого зуда от сыпи и постоянных болей в желудке отца наконец-то осмотрели дерматолог и гастроэнтеролог. Диагнозы: чесотка и язва двенадцатиперстной кишки. Пять месяцев отец был носителем чесотки, мучительного паразитарного заболевания. Пять месяцев круглосуточного зуда, который может довести любого человека до нервного срыва. Мой отец держит себя в руках, но организм не выдерживает - отсюда новая язва ЖКТ", - написал Каверников.

Он также отметил, что на прошлой неделе защита подала кассационную жалобу на приговор.

Как сообщал УНИАН, сотрудников аналитического центра "Номос" Володимира Дудку,

Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину.

4 апреля 2019 года так называемый "Севастопольский горсуд" приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы. 15 октября Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты и оставил приговоры в силе.

В январе 2020 года Дудку этапировали в колонию № 11 в Ставропольский край РФ, а Бессарабова - в колонию № 1.

21 января Денисова назвала фамилии 12 украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и в оккупированном Крыму, которые находятся в критическом состоянии, среди них - Дудка.