Перенес этап лишь благодаря лекарствам: у осужденного по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось здоровье

По словам родственников, осужденный не получает в СИЗО медицинской помощи.

У осужденного по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья после этапа из Москвы в Симферополь.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сына Дудки Илью Каверникова, посетившего отца в СИЗО №1 Симферополя.

"Сегодня (20 ноября - УНИАН) увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем", - сказал он.

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По словам Каверникова, его отец и еще один осужденный по этому делу Алексей Бессарабов провели на этапе из Москвы в Симферополь около месяца, а во время этапа бывали случаи, когда в рассчитанных на 20 человек камерах содержали по 50.

Он также отметил, что, вероятно, на следующей неделе его отца и Бессарабова этапируют из Симферополя в колонии строгого режима для отбывания наказания.

Сын Дудки подчеркнул, что адвокаты долгое время добиваются от администрации СИЗО результатов медицинского обследования, которые необходимы для назначения точного лечения, но сотрудники медсанчасти уже больше года не предоставляют результатов обследования ни Дудке, ни его адвокату.

В связи с этим Каверников обратился в "прокуратуру" в окупированном Крыму, однако там ответили, что действия сотрудников СИЗО, которые не выдают на руки результаты медицинского обследования, являются законными.

Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину. 4 апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

10 октября 2019 года Дудку и Бессарабова доставили в московский СИЗО "Матросская тишина" для участия в судебном заседании.

15 октября Верховный суд России отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову.

16 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать проведению медицинского обследования и лечения Дудки. По словам адвоката, у него ухудшается состояние здоровья, в частности, речь идет о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.

23 октября сын Дудки Илья Каверник заявил, что его отца и Бессарабова этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в оккупированный Симферополь, а 18 ноября их доставили в симферопольское СИЗО.