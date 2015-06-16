На Яворовском полигоне начался второй этап украинско-американских учений Fearless Guardian
15:30, 16 июня 2015Общество
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Сегодня на Яворовском полигоне начался первый день занятий с военнослужащими Национальной гвардии Украины, которые принимают участие во втором этапе украинско-американских учений Fearless Guardian 2015.
В учениях принимают участие военные восточного и северного ОТО / Нацгвардия Украины
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью и средствами массовой информации Нацгвардии, главная цель учений - совершенствование уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих НГУ по стандартам НАТО.
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На Яворовском полигоне начался второй этап украинско-американских учений / Нацгвардия Украины
В учениях принимают участие военнослужащие восточного и северного ОТО.
На Яворовском полигоне начался второй этап украинско-американских учений / Нацгвардия Украины
Справка УНИАН. Украинско-американские командно-штабные учения Fearless Guardian 2015 проходят с 20 апреля на территории Международного центра миротворчества и безопасности Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (Яворовский полигон) во Львовской области.
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