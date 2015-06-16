На Яворовском полигоне начался второй этап украинско-американских учений Fearless Guardian

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью и средствами массовой информации Нацгвардии, главная цель учений - совершенствование уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих НГУ по стандартам НАТО.

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В учениях принимают участие военнослужащие восточного и северного ОТО.

Справка УНИАН. Украинско-американские командно-штабные учения Fearless Guardian 2015 проходят с 20 апреля на территории Международного центра миротворчества и безопасности Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (Яворовский полигон) во Львовской области.