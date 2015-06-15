В Балтийском море проходят учения НАТО с участием 17 стран (видео)

В целом в учениях примут участие 49 кораблей, 61 самолет и одна субмарина.

Помимо 14 стран НАТО, в учениях также принимают участие Финляндия, Швеция и Грузия. Известно, что обучение проводят в Польше, Швеции, Германии и по всему побережью Балтийского моря.

Читайте такжеБолее половины граждан стран НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс - опрос

"Учения являются ежегодными и проводятся в ответ на определенную угрозу", - отметили в Альянсе.