В Балтийском море проходят учения НАТО с участием 17 стран (видео)

11:53, 15 июня 2015
Мир
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Тысячи военнослужащих принимают участие в многонациональных учениях BALTOPS-2015 под эгидой НАТО.

REUTERS

В целом в учениях примут участие 49 кораблей, 61 самолет и одна субмарина.

Помимо 14 стран НАТО, в учениях также принимают участие Финляндия, Швеция и Грузия. Известно, что обучение проводят в Польше, Швеции, Германии и по всему побережью Балтийского моря.

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"Учения являются ежегодными и проводятся в ответ на определенную угрозу", - отметили в Альянсе.

Thousands of military personnel are taking part in a multinational exercise involving 49 ships, 61 aircraft, 1...

Posted by NATO on 15 Июнь 2015 г.
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