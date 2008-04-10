Председатель сельсовета погорела на взятке в миллион

09:40, 10 апреля 2008
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Черниговской области совместно с УБОП УМВД в области задержали на месте преступления председателя одного из сельских советов Козелецкого района Черниговской области, которая требовала почти миллион гривен взятки за земельный участок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Взятку сельский председатель требовала за содействие в получении гражданином земельного участка площадью около 1 гектара.

По данному факту прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

 

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