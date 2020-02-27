Украина пока не собирается эвакуировать своих граждан из Италии - МИД

Консульская служба находится на постоянной связи с пребывающими за границей украинцами и все их просьбы учитываются.

Речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.

Читайте такжеСостояние украинки в Италии, у которой обнаружили новый коронавирус, не критично - МИД (видео)

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Максим Коваленко, передает lb.ua.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал он. При этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что в Италии 26-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом. В настоящее время ее состояние здоровья не критическое.