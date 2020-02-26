Во Львовской области уничтожили крупнейшую партию конфискованного алкоголя

Было уничтожили 37 тысяч бутылок поддельной водки, изготовленной незаконно.

Во Львовской области на специальном предприятии уничтожено 14 тонн конфискованного алкоголя общей стоимостью 4 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Минюста, наиболее масштабная в истории Украины публичная утилизация алкогольных напитков произошла в городе Винники.

"На специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Минюста в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", уничтожено почти 14 тонн, или более 37 тысяч бутылок алкоголя стоимостью около 4 млн гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уничтожение продукции происходило с видеофиксацией процесса.

Напитки были изъяты в рамках исполнительного производства о конфискации незаконно изготовленных алкогольных напитков, которые не соответствуют требованиям ГОСТа и оклеены марками акцизного налога, не соответствующими установленному образцу.

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Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, утилизация конфискованных подакцизных товаров предотвращает их повторное попадание на рынок.

"Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого «самопала» на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил постановление Министерства юстиции о совершенствовании порядка распоряжения конфискованными подакцизными товарами (алкогольные напитки, табачные изделия).

Согласно постановлению, такие товары должны уничтожаться на специальных предприятиях, а небольшие по объему партии - соответствующими комиссиями самостоятельно. При этом вводится видеосъемка процесса уничтожения конфиската.