Кабмин усилил контроль за уничтожением конфиската

За процессом уничтожения конфиската будет вестись видеосъемка.

Кабинет министров одобрил постановление Министерства юстиции о совершенствовании порядка распоряжения конфискованными подакцизными товарами (алкогольные напитки, табачные изделия), сообщила пресс-служба Кабмина.

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По словам министра юстиции Дениса Малюськи, из-за непрозрачного порядка уничтожения конфискованные подакцизные товары попадали на рынок повторно, что подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет.

"Отныне такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранными в соответствии с законом Украины "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно. В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров", – цитирует пресс-служба главу Минюста.

Кроме того, вводится видеосъемка процесса уничтожения конфиската.

"Ожидается, что анализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров", - отмечается в сообщении.

Также постановление предусматривает, что оборудование и другие предметы, использованные для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению. Оборудование для производства спирта и алкогольных напитков будет передано на реализацию.

Как сообщал УНИАН, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует продавать не прошедшие таможенный контроль товары через ProZorro.