Кокаин и элитные собаки: соцсети бурно обсуждают слова Гончарука о торговле наркотиками ради ипотеки

Пользователи уже прикидывают, как будет выглядеть "новая экономика" Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире одного из украинских каналов признал, что сегодня ипотека в Украине - это кабала. По его словам, среднестатистической молодой семье придется, судя по всему, “торговать оружием или наркотиками”, чтобы выплачивать ее.

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Хотя премьер говорил о снижении ипотечных ставок, пользователи соцсетей уцепились за его слова о наркоторговле, и активно обсуждают их.

Одни жалуются, что даже ипотечная ставка в 10% не сделает жилье доступным. Другие сравнивают заявление Гончарука с заявлением нардепа Евгения Брагара, который предлагал пенсионерке “продать собаку элитной породы”, чтобы заплатить за коммуналку.

Другие уже прикидывают очертания “новой экономики”, где главными ценностями будут собаки элитных пород и кокаин.