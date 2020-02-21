Задержали мужчину, который бросал камни в автобус с эвакуированными из Китая (видео)

По факту беспорядков открыто пять уголовных производств.

Мужчину, который в Новых Санжарах на Полтавщине бросал камни в автобус с эвакуированными из Китая гражданами задержали.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, почему эвакуированные из Китая в Новые Санжары украинцы не представляют опасностиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, есть информация, что накануне местным рассылали сообщения об угрозе заражения коронавирусом и подстрекали перекрывать дорогу.

В итоге сотни людей пытались не пустить соотечественников и иностранцев, которые прилетели из Уханя. Возводили баррикады, жгли шины. А когда колонна из Харькова, где сел самолет с эвакуированными, заехала в Новые Санжары, в транспорт полетели камни.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации МВД, сейчас ситуация в Новых Санжарах контролируемая. По факту беспорядков открыто пять уголовных производств.