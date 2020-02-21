Ситуация в Новых Санжарах спокойная, полностью под контролем – МВД

По факту беспорядков в поселке открыто пять уголовных производств.

Полиция открыла пять уголовных производств по факту беспорядков в Новых Санжарах. Сейчас ситуация в поселке спокойная.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, почему эвакуированные из Китая в Новые Санжары украинцы не представляют опасностиКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная. Охрану порядка обеспечивают 320 сотрудников Нацгвардии, 70 – Нацполиции, и 16 – ГСЧС. Ситуация полностью под контролем... Мы не дадим никому угрожать безопасности в санатории Новых Санжар», – подчеркнул он.

По словам Геращенко, по факту беспорядков возбуждено пять уголовных дел по статьям: массовые беспорядки, незаконное перекрытие и блокирование транспортных магистралей, хулиганство и разжигание религиозной и межрасовой розни, так как участники беспорядков «позволяли незаконные высказывания в отношении иностранных граждан», которые были эвакуированы из Китая вместе с украинцами.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в очередной раз подчеркнул, что эвакуированные граждане прошли обследование в санатории, по результатам которого признаков заболевания у них не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства – по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.