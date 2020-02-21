В детских садах хотят ввести ежедневное чтение украиноязычных книг
Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством образования и науки хотят ввести в детсадах регулярные чтения украиноязычных книг.
Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, передает Читомо.
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«Мы планируем подписать меморандум с Министерством образования и науки. Мы хотим совместно с МОН ввести в детских садах 15-тиминутные чтения детям украиноязычной литературы или сказок перед сном», – цитирует издание слова чиновницы.
На популяризацию чтения будут направлены и много программ Украинского института книги.
«Мы хотим, чтобы в 2020-2021 годах около миллиона подростков приобщились к нашим программам по чтению. Это очень амбициозная цель, но мы будем к ней стремиться», – добавила Подоляк.
Как сообщал УНИАН, Министерство образования вводит индикативную себестоимость обучения, что означает установление минимальной цены на обучение по контракту в вузах на определенных специальностях с лета 2020 года.