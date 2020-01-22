Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах

Установление фиксированной цены поможет предотвратить демпинг, объясняют в министерстве.

Министерство образования вводит индикативную себестоимость обучения, что означает установление минимальной цены на обучение по контракту в вузах на определенных специальностях с лета 2020 года.

Об этом в интервью УП. Жизнь сообщил заместитель министра образования Егор Стадный.

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Установление фиксированной цены поможет предотвратить демпинг, объясняют в министерстве: когда университеты ставят цену значительно меньшую по себестоимости подготовки.

«Демпинг на цены на контракт людей приучили к такому восприятию высшего образования как чего-то недорогого. Мы скорее купим евробляху за 100 тысяч гривень, чем оплатим 4 года обучения на бакалавриате за эти же деньги. Надо заканчивать с таким подходом, потому что это вопрос качества обучения, зарплат преподавателей и обеспеченности университетов», – сказал Стадный.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году порог для поступления на бюджетные места в вузы составит не менее 125 баллов, абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.