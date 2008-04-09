Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза Украины» на 2008 год

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пообещала утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на заседании правительства 9 апреля.

Согласно Указу Президента №122/2008 от 14 февраля Кабинет министров должен был утвердить в двухнедельный срок сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины», рассмотрев при этом предложения компании по основным направлениям сокращения дефицита финансовых ресурсов в 2008 году. Глава государства Виктор ЮЩЕНКО также неоднократно подчеркивал необходимость компенсации государственному холдингу убытков от операций купли-продажи природного газа в полном объеме.

Президент ранее заявлял, что "Нафтогаз" находится на грани банкротства. Он отметил, что дефицит оборотных средств госхолдинга в 2008 году может достичь 14 млрд. грн. При этом цены на природный газ для некоторых категорий потребителей в Украине остаются ниже, чем в России.

"Нафтогаз Украины" несет убытки от перепродажи предприятиям теплоэнергетики импортного газа, который вынужден поставлять по ценам, утвержденным правительством еще в 2006 году.