Министры 5 стран в очередной раз призывают Иран передать на экспертизу "черные ящики" со сбитого Boeing

8 января в Иране военные сбили самолет «Международных авиалиний Украины», в котором находились граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Иранские власти до сих пор не предоставили информацию из бортовых самописцев лайнера, утверждая, что ещё не расшифровала ее.

Главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана в очередной раз призывают Иран передать на экспертизу "черные ящики" со сбитого украинской самолета.

Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил на пресс-конференции после встречи министров стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Шапмань уточнил, что, кроме него, во встрече принимали участие и.о. министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Харун, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, государственный министр по вопросам Среднего Востока, Северной Африки и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли и министр обороны Швеции Петер Гульквист.

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Шампань заявил, что общая цель всех пяти стран заключается в том, чтобы добиться от Ирана ответственности, прозрачности и справедливости для жертв ужасной трагедии.

По его словам, сегодня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на недолго присоединился к заседанию группы.

Глава МИД Канады подчеркнул, что Зарифу было недвусмысленно указано, что Иран должен принять меры для решения многих вопросов.

"Во-первых, мы оказывали давление на Иран, чтобы он провел тщательное, прозрачное и достоверное расследование в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Это означает, что необходимо разрешить перевезти "черные ящики" в лабораторию, в которой есть возможность должным образом получить и проанализировать их контент", - заявил Шампань.

Также он добавил, что в связи с этим Иран обращался к Франции.

"Во-вторых, мы оказывали давление на Иран по вопросу срочной выплаты компенсации семьям жертв в соответствии с международными стандартами", - сказал Шампань.

Также глава МИД добавил, что бортовые самописцы должны быть расшифрованы в соответствии с приложением 13 Конвенции о международной гражданской авиации, в котором сказано, что этот процесс должен состояться немедленно.

Шампань добавил, что иранской стороне было сказано, что после того, как за 30 дней Иран самостоятельно не смог расшифровать данные из «черных ящиков», Канада предложила ему обеспечить экспертную помощь и участие в расшифровке.

"Мы знаем, что Бюро по вопросам гражданской авиации Франции предложило иранскому режиму прислать "черные ящики" во Францию, поскольку они имеют необходимое оборудование и экспертов. Очевидно, что мы следим за переговорами с министром иностранных дел Франции", - сказал Шампань.

Глава МИД Канады отметил, что указал Зарифи на необходимость соблюдения положений Конвенции о международной гражданской авиации, в приложении к которой сказано, что информация с бортовых самописцев должна анализироваться без проволочек.

По его словам, если Иран будет медлить с решением этого вопроса, то это станет плохим прецедентом для международного сообщества.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.